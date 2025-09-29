Матвиенко отметила героизм участников СВО из Бурятии

Председатель Совета Федерации встретилась с главой региона Алексеем Цыденовым

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность участникам специальной военной операции из Бурятии за мужество и героизм.

"Ваши бойцы такие мужественные, такие героические. Просто, знаете, хочется от всей души поблагодарить, передать привет им, чтобы они так же берегли себя и так же обеспечивали нашу безопасность", - сказала она в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

В свою очередь Цыденов отметил, что еще один уроженец Бурятии получил звание Героя РФ. "У нас очень сильное волонтерское движение. <...> У нас в каждой деревне свои сообщества, но не только обычные люди. У нас [участвуют в поддержке и] органы власти, и депутаты, и налоговая, и все остальные, где-то сети плетут, где-то что-то собирают. То есть это такое общенародное движение. У нас идет сопровождение всех наших бойцов во всех госпиталях", - добавил Цыденов.