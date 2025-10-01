Защита обжалует заочный приговор писателю Быкову

Суд назначил ему заочно семь лет лишения свободы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защита писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) намерена обжаловать заочный приговор, по которому ему назначено семь лет лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила адвокат Быкова Ольга Подоплелова.

"Ввиду незаконности и необоснованности приговора мы будем его обжаловать в установленном законом порядке", - сказала она.

Ранее Черемушкинский суд Москвы признал Быкова виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил заочно семь лет лишения свободы. Ему также запрещено администрировать страницы в интернете на четыре года. Быков объявлен в международный розыск.