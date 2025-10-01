В Геническе в память о Владимире Леонтьеве появился стихийный мемориал

ГЕНИЧЕСК, 1 октября. /ТАСС/. Стихийный мемориал появился в Геническе в память о председателе совета депутатов Новой Каховки Владимире Леонтьеве, который сегодня погиб в Херсонской области при атаке украинского беспилотника, передает корреспондент ТАСС.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что 1 октября утром Леонтьев подвергся атаке украинского беспилотника в Новой Каховке и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти жизнь депутату.

Горожане возложили цветы у памятника Скорбящей матери, рядом с портретом Леонтьева, а также зажгли лампады, которыми было выложено слово "Скорбим".

Почтить память политика пришли представители региональных органов власти, общественники и те, кто работал с вместе с Леонтьевым.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.