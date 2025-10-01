СК установит причастных к атаке Херсонщины, от которой погиб депутат Леонтьев

Следователи дадут оценку действиям всех лиц, имевших отношение к инциденту

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи СК установят обстоятельства и причастных к атаке в Херсонской области украинского дрона, от которого погиб председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации органов исполнительной власти, в Херсонской области при атаке украинского дрона погиб председатель Совета депутатов Новой Каховки, также ранения получили две женщины. Кроме того, в Белгородской области трое мирных жителей пострадали вследствие ударов БПЛА по автомобилям. "Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что утром 1 октября Владимир Леонтьев подвергся атаке украинского беспилотника в Новой Каховке и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти жизнь депутату.

Владимир Леонтьев родился 22 января 1964 года, до специальной военной операции занимался предпринимательством на Украине. После освобождения Новой Каховки российскими войсками возглавил местную военно-гражданскую администрацию весной 2022 года. Участвовал в этом статусе в ликвидации последствий наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Неоднократно был целью покушений со стороны ВСУ - так, весной 2023 года его попытались убить с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. В сентябре 2023 года был избран председателем Совета депутатов Новой Каховки. Награжден орденом Мужества.