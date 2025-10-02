В ЛНР выплатили задолженность по зарплате шахтерам на 40 млн рублей

В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 650 работниками образовалась задолженность по заработной плате

ЛУГАНСК, 2 октября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате на сумму более 40 млн рублей выплачена по требованию прокуратуры шахтерам трех угольных предприятий в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"В ЛНР по требованию прокуратуры выплачена задолженность по заработной плате работникам угольной промышленности на сумму более 40 млн рублей. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в подведомственных министерству топлива, энергетики и угольной промышленности республики трех предприятиях угольной промышленности перед 650 работниками образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сентябре глава Минтопэнерго ЛНР Константин Роговенко сообщал, что почти 190 млн рублей задолженности по заработной плате, сохранявшейся в регионе с 2022 года, погасили горнякам ряда предприятий региона.

25 августа в Минтопэнерго ЛНР сообщали, что правительство региона выделило более 1 млрд рублей на погашение задолженности по заработной платы шахтерам ООО "ТЭК "Родина" и ООО "Торговый Дом" Донские угли".