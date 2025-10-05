Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении школьников в Карелии

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 октября. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о массовом отравлении детей в поселке Новая Вилга, сообщили в информационном центре СК России.

Читайте также

Пищевое отравление: симптомы, лечение и профилактика заболевания

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Андрею Константиновичу Степанову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - сказано в сообщении.

В СК добавили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Минздрав Карелии сообщил, что в Новой Вилге заболели 27 учеников начальных классов школы №3. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. В целях профилактики всех учеников перевели на дистанционный режим обучения с 3 октября.