Путин в день своего 73-летия проведет совещание с членами Совбеза

Также 7 октября президент России по традиции будет принимать поздравления от зарубежных коллег

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполняется 73 года, проведет день рождения в рабочей обстановке.

Читайте также

Не только "Валдай". Какой была неделя Путина

Как сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в числе открытых для прессы мероприятий у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. "Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня", - подчеркивал представитель Кремля.

По традиции Путин принимает в этот день поздравления от своих зарубежных коллег. Поэтому в графике намечено много международных телефонных разговоров.

Однако, как допустил Песков, есть у президента и личные планы на этот день: "День рождения есть день рождения".

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Свой день рождения он обычно проводит за работой, в том числе, пользуясь случаем, активно общается с зарубежными лидерами.

Несколько раз на этот день выпадали крупные международные саммиты. Кроме этого, в день рождения президент старается провести время с родными и друзьями.