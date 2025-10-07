Всех пострадавших при пожаре в доме в Новочебоксарске выписали из больниц

По данным Минздрава Чувашии, 29 сентября пострадали 18 человек, из них 12 детей

ЧЕБОКСАРЫ, 7 октября. /ТАСС/. Врачи выписали из медицинских учреждений всех пострадавших в результате пожара, который произошел 29 сентября в многоквартирном доме на улице Речной в Новочебоксарске. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии.

По данным Минздрава Чувашии, пострадали 18 человек, из них 12 детей. В состоянии средней степени тяжести госпитализировали 3 взрослых и 10 детей.

"Всех пострадавших, [госпитализированных в больницы], выписали", - сообщили в министерстве.

По данным главного управления МЧС по Чувашской Республике, 29 сентября брандмейстеры спасли 15 человек. Возгорание потушили на площади 25 кв. м. Правоохранители устанавливают причины пожара, ход проверки взят на контроль прокуратурой Чувашии.