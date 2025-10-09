Эксперт Нероев: инвалидность из-за болезней глаз снизилась на 36% за 10 лет

Внештатный специалист офтальмолог Минздрава отметил, что этому способствовало своевременное выявление и лечение катаракты, глаукомы, возрастной макулодистрофии и диабетической ретинопатии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выявление социально значимых заболеваний на ранних стадиях позволило снизить инвалидность по причине глазных болезней с 2014 года на 36%. Об этом сообщил директор НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев.

"Выявление на ранних стадиях социально значимых заболеваний - катаракты, глаукомы, возрастной макулодистрофии, диабетической ретинопатии - и своевременное их лечение позволило снизить инвалидность по причине глазных болезней по сравнению с 2014 годом на 36%", - сказал он.

При этом Нероев отметил, что говорить об ухудшении зрения в целом нельзя - рост заболеваемости при современных методах диагностики, направленных на выявление болезней на ранних стадиях - это положительный момент, особенно на фоне повышения эффективности профилактической работы офтальмологической службы.

"Также продолжился рост операций в круглосуточных стационарах. Их число выросло на 151 тыс. с 2014 года (на 19%) и составило в 2024 году более 960 тыс. Активно развиваются стационарзамещающие технологии: за 10 лет количество операций в амбулаторной сети и дневных стационарах выросло на 50%, что позволяет предупреждать инвалидизацию наших граждан", - отметил специалист.

Кроме того, увеличилось число высокотехнологичных операций - на 88,5 % по сравнению с 2014 годом - с 96 тыс. до 181 тыс., подчеркнул Нероев.