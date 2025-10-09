Правдивы ли сообщения о резком подорожании сахара к новому году?
В соцсетях и мессенджерах...
...с начала октября распространяются новости о том, что российские сельхозпроизводители столкнулись с неурожаем сахарной свеклы. Пользователи пишут, что заморозки и засуха повсеместно уничтожили урожай, поэтому сахар скоро окажется в дефиците и цены на него значительно вырастут.
А что на самом деле?
Сообщения о неурожае сахарной свеклы опровергли в Минсельхозе России. По состоянию на начало октября собрано около 22,7 млн т, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года, подчеркнули в ведомстве. Регионами-лидерами стали Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская и Тамбовская области, а также Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан. "В целом сбор сахарной свеклы в этом году ожидается на уровне 48,1 млн т, что на 6,7% больше показателя 2024 года", — сообщили в Минсельхозе.
Слухи о возможном дефиците сахара прокомментировали и в Государственной думе. Зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила ТАСС, что предпосылок для роста цен нет и они останутся прежними, а на сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года. К настоящему моменту сбор урожая продолжается, а его переработку ведут 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн т сахара, что выше уровня прошлого года. "С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 млн т, что на 300 тыс. т больше уровня прошлого года. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ", — сказала Оглоблина. О сохранении урожайности сахарной свеклы на уровне прошлого года заявили и в правительстве. "Прогноз по целому ряду культур — зерновым, масличным, сахарной свекле, картофелю — на уровне прошлого года. И даже лучше", — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Октябрь традиционно является пиком сезона производства сахара в стране, отмечает Алексей Плугов, кандидат экономических наук и глава экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". При этом сейчас цены на него снизились не только по отношению к летним месяцам, но и год к году. "По данным нашего центра, на прошлой неделе средняя оптовая цена на сахар в России составила 41 810 руб./т без НДС. Это на 10,9% ниже уровня цен на начало августа (до старта активной фазы переработки сахарной свеклы нового урожая) и на 18,4% ниже уровня цен год назад. В рознице на конец сентября, по данным Росстата, сахар стоит 72,8 рубля за килограмм, что на 0,9% ниже уровня цен годичной давности". К концу октября, прогнозирует эксперт, мы увидим снижение розничных цен год к году. При этом, исходя из цен в опте, сахара ощутимо больше, чем год назад, поэтому на сегодня поводов для паники нет, заключает Плугов.
Краткие итоги
Сообщения о грядущем дефиците не имеют под собой никаких оснований. Подобные слухи возникают ежегодно и затем не подтверждаются реальными данными. Прогнозы дефицитов продуктов играют на руку только недобросовестным продавцам, которые на волне паники могут завышать цены на товары повышенного спроса.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".
ТАСС и АНО "Диалог Регионы" являются учредителями Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).