Правдивы ли сообщения о резком подорожании сахара к новому году?

Сообщения о неурожае сахарной свеклы опровергли в Минсельхозе России. По состоянию на начало октября собрано около 22,7 млн т, что на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года, подчеркнули в ведомстве. Регионами-лидерами стали Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская и Тамбовская области, а также Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан. "В целом сбор сахарной свеклы в этом году ожидается на уровне 48,1 млн т, что на 6,7% больше показателя 2024 года", — сообщили в Минсельхозе.

Слухи о возможном дефиците сахара прокомментировали и в Государственной думе. Зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила ТАСС, что предпосылок для роста цен нет и они останутся прежними, а на сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года. К настоящему моменту сбор урожая продолжается, а его переработку ведут 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн т сахара, что выше уровня прошлого года. "С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 млн т, что на 300 тыс. т больше уровня прошлого года. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ", — сказала Оглоблина. О сохранении урожайности сахарной свеклы на уровне прошлого года заявили и в правительстве. "Прогноз по целому ряду культур — зерновым, масличным, сахарной свекле, картофелю — на уровне прошлого года. И даже лучше", — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Октябрь традиционно является пиком сезона производства сахара в стране, отмечает Алексей Плугов, кандидат экономических наук и глава экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". При этом сейчас цены на него снизились не только по отношению к летним месяцам, но и год к году. "По данным нашего центра, на прошлой неделе средняя оптовая цена на сахар в России составила 41 810 руб./т без НДС. Это на 10,9% ниже уровня цен на начало августа (до старта активной фазы переработки сахарной свеклы нового урожая) и на 18,4% ниже уровня цен год назад. В рознице на конец сентября, по данным Росстата, сахар стоит 72,8 рубля за килограмм, что на 0,9% ниже уровня цен годичной давности". К концу октября, прогнозирует эксперт, мы увидим снижение розничных цен год к году. При этом, исходя из цен в опте, сахара ощутимо больше, чем год назад, поэтому на сегодня поводов для паники нет, заключает Плугов.