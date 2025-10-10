Депутат Рады Кучеренко: проблемы с энергоинфраструктурой Киева не решались годами

Парламентарий отметил, что для трансформаторов в городе не оборудованы укрытия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко пожаловался, что энергетический коллапс в Киеве произошел на фоне того, что власти столицы годами не решали проблемы с энергетической инфраструктурой города.

"В городе множество проблем с энергетической и жилой инфраструктурой, которую вы (власти Киева - прим. ТАСС) не решаете годами", - написал депутат в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Кучеренко сообщил о повреждении блочных трансформаторов на одной из ТЭЦ в столице. Депутат отметил, что для трансформаторов не были оборудованы укрытия, и обвинил в этом Киевский городской совет и Киевскую госадминистрацию.

Как отметил Кучеренко, вместо того, чтобы выделить деньги из бюджета на решение этой проблемы, депутаты Киевсовета на очередном заседании в четверг "проголосовали за выделение себе любимым по 12,5 млн гривен ($301 тыс.) каждому для "выполнения депутатских обещаний".

Энергетический коллапс в Киеве

В ночь на пятницу в Киеве прогремела серия взрывов. По данным издания "Страна", взрывы, в частности, произошли в районе киевской ТЭЦ-6. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию сложной и сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города.

Из-за блэкаута в украинской столице власти сообщали о перебоях в работе метрополитена, в движении пригородных поездов, троллейбусов и трамваев, которые привели к транспортному коллапсу. На улицах Киева усилили наряды спецназа полиции, патрульных, взрывотехников и сотрудников других служб.