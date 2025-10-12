ТАСС: похороны Ефрема Амирамова в Израиле перенесли

Скорее всего они состоятся во второй половине следующей недели, сообщили родственники певца

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Похороны в Израиле народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова перенесены с 13 октября на более поздний срок. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в семье певца.

"Тело Ефрема Амирамова не было доставлено 12 октября самолетом в Израиль из России, как планировалось. Из-за проблем с логистикой этого сделать не удалось", - сообщила собеседница агентства. По ее словам, "похороны состоятся в Израиле", но "переносятся на более поздний срок, скорее всего - на вторую половину предстоящей недели". Ранее в семье Амирамова ТАСС сообщили, что его похороны состоятся на новом кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля и запланированы на 13 октября.

Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии, умер 9 октября на 70-м году жизни в Республиканской клинической больнице КБР. Он родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем - Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка".

Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика", где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.