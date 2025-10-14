В Алчевске в ПВР остаются три жильца дома, где произошел взрыв

Они обеспечены всем необходимым

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Три жильца девятиэтажки Алчевска Луганской Народной Республики, где в ночь на понедельник произошел взрыв, предварительно, из-за утечки газа, остаются в пункте временного размещения (ПВР). Они обеспечены всем необходимым, включая горячее питание, сообщили ТАСС в администрации города.

Ранее сообщалось, что 10 жильцов дома разместились в организованном для них ПВР в Алчевске.

"На вчерашний вечер три человека оставались в ПВР. Остальные разъехались к родственникам. Для всех, кто остался, организовано горячее питание и все необходимое. Активисты ВПП "Единая Россия" и Народного фронта доставили постельное белье, предметы личной гигиены, медикаменты, продукты питания. Также добровольцы Луганского реготделения ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей - прим. ТАСС) доставили 40 продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь глава Алчевска Светлана Гребенькова в Telegram-канале сообщила, что спасатели во вторник продолжили разбор завалов после взрыва в многоэтажке. "От нее (работы спасателей по разбору завалов - прим. ТАСС) зависит безопасность людей и возможность инженерам получить скорейший доступ к наиболее поврежденной части дома для оценки ее состояния. Это позволит принять решение о восстановлении второго подъезда. После получения разрешения доступа к квартирам продолжим закрытие теплового контура дома", - написала она.