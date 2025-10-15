Статья

"Мать" смартфонов отжила свое: что нужно знать об отключении сети 3G в России

Сотовые операторы активизировали отключение сети 3G (UMTS) в России. Технология начала использоваться в стране в 2002 году, а первые телефоны, поддерживающие ее, полностью перевернули представление о работе мобильных устройств. По сути, именно тогда телефоны "поумнели" и стали называться уже привычным сегодня словом — смартфон. На смену 3G повсеместно приходит 4G (LTE) и тестируется 5G. Рассказываем о том, зачем проводится отключение и рискуют ли абоненты остаться без связи

Скованные одной сетью

Уровень сотового проникновения (соотношение пользователей мобильной связи к численности населения) в России составляет сегодня около 90%. Такими данными с ТАСС поделился генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. "Несмотря на столь высокие общенациональные показатели, в стране по-прежнему существуют территории с проблемами покрытия сотовой связи", — отметил он.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в отдаленных районах Севера (ХМАО, ЯНАО)​, сельской местности с малочисленным населением, горных и труднодоступных территориях​, а также на некоторых участках федеральных автодорог. Последняя проблема, по словам эксперта, активно решается операторами связи в сотрудничестве с регионами и дорожными службами.

"Сеть 3G начинают постепенно отключать для высвобождения частот. Сегодня в России практически не существует регионов, где работает только она, — говорит Карен Казарян. — Помимо 4G в стране по-прежнему работает 2G (GSM). Она активно используется так называемыми устройствами интернета вещей — в основном устаревшими, но их полная замена потребует значительного времени и средств".

Площадь покрытия базовой станции с 2G значительно выше, чем у 4G, и планов полностью отказаться от сети второго поколения у сотовых операторов сегодня нет. В частности, как рассказали ТАСС в пресс-службе "Билайна", сеть 2G остается в эксплуатации во всех субъектах РФ, предоставляя услуги для абонентов, чьи устройства не поддерживают LTE или VoLTE (технология, которая позволяет передавать голосовые вызовы через сети четвертого поколения).

Почему на пенсию отправляют "мать", а не "бабушку"

Скорость передачи данных в сети 2G, эксплуатируемой в России с 1994 года, составляет в среднем около 0,2 Мбит/с, в сети 3G — 40 Мбит/с, в 4G — до 450 Мбит/с. Возникает вопрос: почему операторы делают акцент на отключении 3G, а не сети второго поколения, которая в 200 раз медленнее сети третьего. Объясняется это тем, что от отключения 2G могут пострадать абоненты, использующие кнопочные телефоны, которые не поддерживают современные стандарты связи.

Лишиться связи могут также терминалы для оплаты, "умные" счетчики, банкоматы, вендинговые аппараты и другие устройства телеметрии, которым в силу минимального трафика не требуются новейшие технологии. Еще одно объяснение "живучести" 2G, помимо широкого покрытия и большого числа подключенных устройств, заключается в невысокой стоимости оборудования, эксплуатируемого операторами.

"До недавнего времени у 4G не было голосовой связи. Когда человек находится в интернете и ему звонили, его телефон перебрасывал в 3G или 2G. Сейчас в LTE появился "голос", поэтому потребность в 3G отпала. Частоты, которые в результате освобождаются, используются операторами для 4G, что улучшает качество связи", — пояснил ТАСС генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Купи смартфон

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона", клиентам оператора доступны все поколения связи одновременно, переключение между сетями не требуется. "В ходе рефарминга (плановый процесс, направленный на повышение эффективности сети) мы сохраняем часть емкости, чтобы обеспечивать доступ к связи абонентам, чье оборудование не работает с LTE", — отметили в компании.

В пресс-службе "Билайна" также заверили, что "для абонентов, чьи устройства не поддерживают технологию LTE, сохраняется сеть 2G, предоставляющая услуги голосовой связи. Таким образом, даже в случае отключения 3G пользователи останутся на связи". А вот у тех, кто использует смартфоны с поддержкой LTE, качество связи улучшится. "Технический процесс рефарминга включает перераспределение спектра частот с 3G на LTE, что позволяет оптимизировать использование радиочастотного ресурса и улучшить качество связи", — заявили в пресс-службе "Билайна".

Однако есть небольшая категория граждан, которые могут испытать дискомфорт при отключении 3G. "Интернет с приемлемой скоростью доступен только в 4G, даже в 3G пользоваться им проблематично. Но, возможно, менее 1% людей до сих пор используют морально устаревшие трубки, купленные до 2015 года, в которых есть только поддержка 3G, и они заходят с их помощью в Сеть. У таких людей при отключении 3G будет работать 2G, то есть голосовая связь, но интернета уже не будет. Так что им придется купить новый телефон", — говорит Денис Кусков.

Сроки отключения

Полностью исчезнуть в России 3G может в 2027 году — сроки озвучивал два года назад директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры РФ Дмитрий Тур. По его словам, такая "веха" была заложена в план по перспективному использованию радиоэлектронных средств, одобренный Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ).

Что касается планов конкретных компаний, то, как сообщили ТАСС в этом месяце в пресс-службе МТС, оператор отключит в 2025 году половину оставшихся базовых станций 3G в стране: 20% уже выключены, еще 30% будут выведены из эксплуатации до конца года.

В пресс-службе "Билайна" отметили, что "в диапазоне 1800 МГц компания завершила рефарминг во всех субъектах присутствия. К концу 2025 года диапазон 2100 МГц будет переведен в сеть LTE уже в 80 субъектах Российской Федерации. Из них в 29 субъектах весь спектр, ранее использовавшийся под технологию 3G, перераспределится в пользу LTE".

В "Мегафоне" ТАСС рассказали, что в ближайшее время массового отключения 3G не планируют. "При этом мы на постоянной основе анализируем возможности для повышения эффективности работы сети и оцениваем потребности наших абонентов в каждой отдельной локации", — добавили в компании.

