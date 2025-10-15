В Алтайском крае ветераны СВО смогут получить деньги вместо земельного участка

Законопроекты уже направлены на рассмотрение депутатов Алтайского краевого заксобрания

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Денежную выплату в размере 200 тыс. рублей смогут получить военнослужащие вместо земельного участка в Алтайском крае. Как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, данная мера начнет действовать с 1 января 2026 года.

"Проанализировав запросы и вопросы, которые возникают по этому поводу, предложил разрешить [военнослужащим] получать компенсационную выплату в размере 200 тыс. рублей вместо участка с 1 января 2026 года. Кстати, на такую же выплату смогут претендовать и многодетные семьи с тремя детьми. В настоящее время право на компенсационную выплату есть только у семей, имеющих четырех и более детей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Томенко, данные законопроекты уже направлены на рассмотрение депутатов Алтайского краевого заксобрания. Губернатор отметил, что работу в данном правлении важно проводить так, чтобы все меры поддержки, существующие в регионе, были действительно нужными, а также отражали существующие потребности людей.

"Сегодня их уже несколько десятков. Они касаются, например, и бесплатной юридической помощи, и образовательного проекта "Алтай - земля героев", и многих других аспектов нашей жизни", - добавил губернатор региона.

В 2023 году в Алтайском крае был принят закон, в соответствии с которым участники специальной военной операции, награжденные за боевые заслуги, могут бесплатно получить земельные участки в Алтайском крае. Земельный участок предоставляется в собственность из перечня земельных участков, формируемых органами местного самоуправления.