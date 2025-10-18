В базу "Миротворца" внесли 14-летнего подростка

По информации ресурса, он собирал деньги для помощи бойцам ДНР и ЛНР

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Четырнадцатилетний подросток попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", он обвиняется в "покушении на суверенитет Украины". Подросток помогал собирать деньги на гуманитарную помощь для бойцов ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

На сайте не первый раз появляются личные данные детей. В базу "Миротворца" уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В конце сентября в базу внесли сразу 13 несовершеннолетних. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова назвала публикацию личных данных детей на подобных сайтах нарушением прав ребенка.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС ранее заявлял, что публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах является не только нарушением прав ребенка, но и свидетельствует о готовности боевиков расправляться с русскими детьми.