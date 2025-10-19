Депутат Даванков: школьная форма позволяет экономить на детской одежде

Ношение формы также дисциплинирует, считает вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Школьная форма помогает родителям не тратить большие суммы на постоянное обновление гардероба, но дети не должны выглядеть в ней как чиновники. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Я в некотором смысле сторонник того, чтобы форма была, <...> потому что это дешевле в сумме для родителей. Когда дети соревнуются в своих одеждах в школе, в сумме по году получаются большие расходы", - сказал Даванков.

По его мнению, форма также дисциплинирует. "У сына нет формы. И я когда вижу, как он ходит в школу, наверное, мне не очень нравится. У дочки есть форма. Все такие нарядные, веселые. Это вопрос как раз к родителям, как они относятся, и в каждой школе конкретно", - добавил Даванков.

Он отметил, что при выборе формы не обязательно придерживаться строгого делового стиля. "Это точно должно быть что-то удобное - то, в чем самому ребенку комфортно. <…> Мы не должны сразу с первого класса растить таких чиновников в галстуках", - заключил политик.