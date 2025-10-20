Статья

Будущее за кордоном: как украинские спортсмены меняли гражданство

Министр молодежи и спорта Украины заявил, что с начала специальной военной операции (СВО) из страны бежали около 500 атлетов и спортсменов. О том, кто сменил гражданство и кто принял это решение до СВО, — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Элеонора Романова © Deniz Calagan/ Bongarts/ Getty Images

Через Бельгию домой

Александр Роспутько сбежал, когда украинский "Шахтер" возвращался из Европы на Украину. 19-летний футболист пропал после регистрации на рейс из Бельгии в Варшаву. Телефон у него был отключен, а о его пропаже стало известно спустя лишь девять дней. 15 сентября стало известно, что Роспутько дебютировал в матче "Чайки" из Ростовской области. Месяцем ранее он получил российское гражданство.

Александр Роспутько © Mutsu Kawamori/ AFLO/ Reuters

"Сейчас я дома и рад присоединиться к "Чайке". С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану — работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед", — привела в сообщении ТАСС слова футболиста пресс-служба ФК "Чайка".

Неравный бой

Максим Рындовский — украинский боец ММА, трехкратный призер мировых первенств, действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу и заслуженный мастер спорта Украины. После начала СВО призвал киевский режим прекратить конфликт с РФ. За это в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины вместе с членами националистических формирований, обвинили его в сепаратизме и связях с Россией, избили, а позже подвергли пыткам и унижениям. По словам Рындовского, за всеми событиями стояла Служба безопасности Украины.

Максим Рындовский © Александр Щербак/ ТАСС

Он покинул Украину после того, как стал целью украинских силовиков и три года ездил по Европе. В этом году переехал в Москву. В студии ТАСС он выразил желание получить гражданство России и выступать под российским флагом.

Лучший гимнаст Украины

Илья Ковтун — один из наиболее талантливых спортивных гимнастов современности. В 18 лет на чемпионате Европы завоевал первую личную медаль — бронза в многоборье, вошел в состав команды на Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавируса, в финале личного многоборья стал 11-м, а в составе команды — 7-м. Спустя два года выиграл две золотые медали на чемпионате Европы, а на чемпионате мира взял серебро в финале личного многоборья.

Илья Ковтун © Elsa/ Getty Images

В 2024 году Украина выиграла финал командного многоборья на чемпионате Европы. На этом же турнире Ковтун взял еще две золотые медали: в упражнении на перекладине и параллельных брусьях.

На Олимпийских играх в Париже взял серебро в упражнении на параллельных брусьях. Спустя полгода Ковтун задумался о смене спортивного гражданства. После начала СВО Илья тренировался в Хорватии. В январе 2025 года Ковтун подал заявку на получение гражданства этой страны, а в июле Международная федерация гимнастики одобрила переход спортсмена.

Возвращение в родную гавань

Яна Клочкова — самая титулованная спортсменка в истории Украины, за что имеет звание Героя. На ее счету четыре золотые олимпийские медали в плавании, которые она принесла Украине на Играх в 2000 и 2004 годах. Ее многие годы называли гордостью Украины, и она имела прозвище Золотая Рыбка.

Яна Клочкова © Nick Wilson / Allsport/ Getty Images

Официально Клочкова закончила карьеру в 2009 году. После ухода из плавания возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета Украины. Избиралась депутатом Харьковского городского совета от партии Виктора Януковича. После смены власти исчезла из информационного пространства. Напомнила о себе в 2021 году, когда приняла участие в заплыве через Днепр. Но все изменилось в 2023 году. Яна родилась в Крыму и уехала туда на второй год СВО. О своем переезде с Украины спортсменка громко не заявляла, но в ее социальных сетях все чаще начали появляться фотографии из родного Крыма.

Тройной тулуп с Украины

В марте 2022 года стало известно, что восходящая звезда украинского фигурного катания Федор Кулиш уехал с Украины в Латвию. Ему было тогда 16 лет. Оба родителя спортсмена умерли от последствий коронавируса в самый разгар пандемии, в Ригу он уехал с волонтерами. Узнав о ситуации Кулиша, тренер клуба Kristal Ice Skating Club из Риги пригласила его тренироваться в клуб и продолжить карьеру.

После перехода Кулиш вынужден был пропустить полтора года из-за карантина. С осени 2023 года он представляет Латвию. На прошедшем чемпионате мира он вместе с Денисом Васильевым добыл две олимпийские квоты, что стало историческим достижением для Латвии. Сейчас чиновники активно работают над тем, чтобы Федор смог в ускоренном порядке получить гражданство Латвии, без которого выступление на Олимпиаде невозможно.

Федор Кулиш © AP Photo/ Sergei Grits

Но не все фигуристы бежали добровольно. 23 марта 2022 года стало известно, что украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая представляла страну на только прошедших Олимпийских играх в Пекине, приказом Минспорта исключена из состава сборной Украины за лайк под постом Евгения Плющенко. Анастасия выступала за Россию, но в 2019 году сменила спортивное гражданство на украинское. Плющенко тогда прокомментировал ТАСС эту ситуацию так, что с удовольствием бы тренировал Шаботову, чтобы она каталась за Россию.

Анастасия Шаботова © Matthew Stockman/ Getty Images

Сейчас спортсменка живет в Москве, учится в Российском государственном университете физической культуры. Официально карьеру она не завершала.

Уезжали и раньше

Заслуженный мастер спорта Украины Александр Бондарь был одним из сильнейших прыгунов в воду, выступал на Олимпийских играх в Лондоне. После европейского первенства в 2014 году, где взял серебро и бронзу, решился на операцию (у спортсмена был диагностирован хронический фронтит), оставил карьеру и уехал в Москву, где жила семья. Подрабатывал тренером, но понял, что соскучился по большому спорту. Вернуться решил под флагом России. Гражданство получил в 2015 году.

Александр Бондарь © Marc Atkins/ Getty Images

После перехода под российский флаг карьера Бондаря стремительно пошла в гору. На первом же чемпионате мира взял серебряную медаль, а на чемпионате Европы — два золота. На Олимпиаде в Токио добрался до заветной медали — бронза в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Бондарь продолжает соревноваться, в этом году получил нейтральный статус, который дает право выступать на международных стартах.

Третий номер украинской сборной по художественной гимнастике — Элеонора Романова — воспитанница школы Альбины Дерюгиной. Она становилась третьей на чемпионатах мира в 2014 и 2015 годах. Также третьей была на чемпионате Европы в 2015 году.

На новогодние праздники 2016 года Элеонора уехала к родителям в родной Краснодон Луганской области, а после не вернулась в распоряжение сборной. Позже стало известно, что Романова тренируется на олимпийской базе российских гимнасток в Новогорске, а ее тренером является двукратная чемпионка Олимпиады Евгения Канаева. В сентябре 2016 года Владимир Путин подписал указ о предоставлении Элеоноре и ее семье российского гражданства. Романова становилась чемпионкой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, входила в состав сборной России.

Оксана Скалдина, 1991 год © Олег Булдаков/ ТАСС

Помимо спортсменов, гражданство меняли и тренеры. Многократная чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады 1992 года Оксана Скалдина — воспитанница киевской школы Альбины Дерюгиной, родом из Запорожья. Много лет тренирует детей в Москве, имеет звание заслуженного тренера России. Среди ее воспитанниц: чемпионка мира и Европы Ксения Джалагания, чемпионка Европы Дарья Сватковская, трехкратная чемпионка Европы и победительница Игр БРИКС Мария Федоровцева, мастер спорта международного класса Александра Скубова и др.

Татьяна Волосожар и Станислав Морозов © Cameron Spencer/ Getty Images

Станислав Морозов — украинский фигурист, выступал в том числе и на Олимпийских играх в Ванкувере вместе с Татьяной Волосожар. В 2011 году получил российское гражданство и начал работу в тренерском штабе Нины Мозер в Москве, куда перешла и его бывшая партнерша. В 2013 году присвоено звание заслуженного тренера России, а в 2014 году его пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали двукратными победителями Олимпийских игр в Сочи.

Анастасия Давыденко