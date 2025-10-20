Будущее за кордоном: как украинские спортсмены меняли гражданство
Через Бельгию домой
Александр Роспутько сбежал, когда украинский "Шахтер" возвращался из Европы на Украину. 19-летний футболист пропал после регистрации на рейс из Бельгии в Варшаву. Телефон у него был отключен, а о его пропаже стало известно спустя лишь девять дней. 15 сентября стало известно, что Роспутько дебютировал в матче "Чайки" из Ростовской области. Месяцем ранее он получил российское гражданство.
"Сейчас я дома и рад присоединиться к "Чайке". С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану — работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед", — привела в сообщении ТАСС слова футболиста пресс-служба ФК "Чайка".
Неравный бой
Максим Рындовский — украинский боец ММА, трехкратный призер мировых первенств, действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу и заслуженный мастер спорта Украины. После начала СВО призвал киевский режим прекратить конфликт с РФ. За это в его квартиру в Киеве ворвались сотрудники правоохранительных органов Украины вместе с членами националистических формирований, обвинили его в сепаратизме и связях с Россией, избили, а позже подвергли пыткам и унижениям. По словам Рындовского, за всеми событиями стояла Служба безопасности Украины.
Он покинул Украину после того, как стал целью украинских силовиков и три года ездил по Европе. В этом году переехал в Москву. В студии ТАСС он выразил желание получить гражданство России и выступать под российским флагом.
Лучший гимнаст Украины
Илья Ковтун — один из наиболее талантливых спортивных гимнастов современности. В 18 лет на чемпионате Европы завоевал первую личную медаль — бронза в многоборье, вошел в состав команды на Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавируса, в финале личного многоборья стал 11-м, а в составе команды — 7-м. Спустя два года выиграл две золотые медали на чемпионате Европы, а на чемпионате мира взял серебро в финале личного многоборья.
В 2024 году Украина выиграла финал командного многоборья на чемпионате Европы. На этом же турнире Ковтун взял еще две золотые медали: в упражнении на перекладине и параллельных брусьях.
На Олимпийских играх в Париже взял серебро в упражнении на параллельных брусьях. Спустя полгода Ковтун задумался о смене спортивного гражданства. После начала СВО Илья тренировался в Хорватии. В январе 2025 года Ковтун подал заявку на получение гражданства этой страны, а в июле Международная федерация гимнастики одобрила переход спортсмена.
Возвращение в родную гавань
Яна Клочкова — самая титулованная спортсменка в истории Украины, за что имеет звание Героя. На ее счету четыре золотые олимпийские медали в плавании, которые она принесла Украине на Играх в 2000 и 2004 годах. Ее многие годы называли гордостью Украины, и она имела прозвище Золотая Рыбка.
Официально Клочкова закончила карьеру в 2009 году. После ухода из плавания возглавляла киевское отделение Национального олимпийского комитета Украины. Избиралась депутатом Харьковского городского совета от партии Виктора Януковича. После смены власти исчезла из информационного пространства. Напомнила о себе в 2021 году, когда приняла участие в заплыве через Днепр. Но все изменилось в 2023 году. Яна родилась в Крыму и уехала туда на второй год СВО. О своем переезде с Украины спортсменка громко не заявляла, но в ее социальных сетях все чаще начали появляться фотографии из родного Крыма.
Тройной тулуп с Украины
В марте 2022 года стало известно, что восходящая звезда украинского фигурного катания Федор Кулиш уехал с Украины в Латвию. Ему было тогда 16 лет. Оба родителя спортсмена умерли от последствий коронавируса в самый разгар пандемии, в Ригу он уехал с волонтерами. Узнав о ситуации Кулиша, тренер клуба Kristal Ice Skating Club из Риги пригласила его тренироваться в клуб и продолжить карьеру.
После перехода Кулиш вынужден был пропустить полтора года из-за карантина. С осени 2023 года он представляет Латвию. На прошедшем чемпионате мира он вместе с Денисом Васильевым добыл две олимпийские квоты, что стало историческим достижением для Латвии. Сейчас чиновники активно работают над тем, чтобы Федор смог в ускоренном порядке получить гражданство Латвии, без которого выступление на Олимпиаде невозможно.
Но не все фигуристы бежали добровольно. 23 марта 2022 года стало известно, что украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая представляла страну на только прошедших Олимпийских играх в Пекине, приказом Минспорта исключена из состава сборной Украины за лайк под постом Евгения Плющенко. Анастасия выступала за Россию, но в 2019 году сменила спортивное гражданство на украинское. Плющенко тогда прокомментировал ТАСС эту ситуацию так, что с удовольствием бы тренировал Шаботову, чтобы она каталась за Россию.
Сейчас спортсменка живет в Москве, учится в Российском государственном университете физической культуры. Официально карьеру она не завершала.
Уезжали и раньше
Заслуженный мастер спорта Украины Александр Бондарь был одним из сильнейших прыгунов в воду, выступал на Олимпийских играх в Лондоне. После европейского первенства в 2014 году, где взял серебро и бронзу, решился на операцию (у спортсмена был диагностирован хронический фронтит), оставил карьеру и уехал в Москву, где жила семья. Подрабатывал тренером, но понял, что соскучился по большому спорту. Вернуться решил под флагом России. Гражданство получил в 2015 году.
После перехода под российский флаг карьера Бондаря стремительно пошла в гору. На первом же чемпионате мира взял серебряную медаль, а на чемпионате Европы — два золота. На Олимпиаде в Токио добрался до заветной медали — бронза в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Бондарь продолжает соревноваться, в этом году получил нейтральный статус, который дает право выступать на международных стартах.
Третий номер украинской сборной по художественной гимнастике — Элеонора Романова — воспитанница школы Альбины Дерюгиной. Она становилась третьей на чемпионатах мира в 2014 и 2015 годах. Также третьей была на чемпионате Европы в 2015 году.
На новогодние праздники 2016 года Элеонора уехала к родителям в родной Краснодон Луганской области, а после не вернулась в распоряжение сборной. Позже стало известно, что Романова тренируется на олимпийской базе российских гимнасток в Новогорске, а ее тренером является двукратная чемпионка Олимпиады Евгения Канаева. В сентябре 2016 года Владимир Путин подписал указ о предоставлении Элеоноре и ее семье российского гражданства. Романова становилась чемпионкой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, входила в состав сборной России.
Помимо спортсменов, гражданство меняли и тренеры. Многократная чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады 1992 года Оксана Скалдина — воспитанница киевской школы Альбины Дерюгиной, родом из Запорожья. Много лет тренирует детей в Москве, имеет звание заслуженного тренера России. Среди ее воспитанниц: чемпионка мира и Европы Ксения Джалагания, чемпионка Европы Дарья Сватковская, трехкратная чемпионка Европы и победительница Игр БРИКС Мария Федоровцева, мастер спорта международного класса Александра Скубова и др.
Станислав Морозов — украинский фигурист, выступал в том числе и на Олимпийских играх в Ванкувере вместе с Татьяной Волосожар. В 2011 году получил российское гражданство и начал работу в тренерском штабе Нины Мозер в Москве, куда перешла и его бывшая партнерша. В 2013 году присвоено звание заслуженного тренера России, а в 2014 году его пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали двукратными победителями Олимпийских игр в Сочи.
Анастасия Давыденко