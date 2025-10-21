Статья

И тебя вылечат. Ждать ли резких перемен в системе обязательного медстрахования

22 октября Госдума РФ может рассмотреть в первом чтении законопроект, предполагающий внесение изменений в закон "Об обязательном медицинском страховании" (ОМС). В случае принятия документа полномочия страховых медицинских компаний могут быть переданы территориальным фондам ОМС. Страховое сообщество выступило категорически против изменений. Рассказываем, зачем они нужны, каковы доводы обеих сторон и какие медицинские услуги можно сегодня получить в России бесплатно

Минздрав — за прозрачность

Комитет Госдумы РФ по охране здоровья 15 октября рекомендовал нижней палате парламента 22 октября принять в первом чтении законопроект, подготовленный Минздравом. Как отмечается в пояснительной записке, "законопроектом предлагается предоставить высшему должностному лицу субъекта РФ право принимать решение об осуществлении территориальным фондом на территории субъекта полномочий страховых медицинских организаций, предусмотренных законом (№326-ФЗ), сроком не менее чем на три года".

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил ТАСС о том, что инициатива позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС, поскольку территориальные фонды будут нести "полную ответственность за организацию и финансирование медицинской помощи, что позволит избежать дублирования функций и повысить управляемость системой".

Кроме того, по его словам, будет усилен госконтроль над качеством предоставления медицинских услуг, что поспособствует своевременному выявлению нарушений и их устранению. "Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передаче их полномочий территориальному фонду ОМС", — отметил депутат.

Позиция Счетной палаты

В числе заключений от различных ведомств, входящих в пакет документов, сопровождающих законопроект, только одно отрицательное. Комитет-соисполнитель (по бюджету и налогам) присоединился к рекомендации принять проект закона в первом чтении. Правовое управление также не высказало замечаний. На необходимость доработки документа указала лишь Счетная палата.

Как говорится в ее заключении, "расширение полномочий территориальных фондов приведет к увеличению расходов на их содержание". СП усматривает "наличие рисков недостаточности средств, ранее направляемых территориальными фондами на ведение дела по ОМС страховыми медицинскими организациями, на обеспечение выполнения дополнительных функций в связи со значительной дифференциацией расходов субъектов РФ на содержание территориальных фондов ОМС".

Наконец, по мнению Счетной палаты, "законопроект не устанавливает единых для всех субъектов РФ критериев принятия соответствующих решений главами региона, что может повлечь за собой не единообразную практику правоприменения <…> и привести к дисбалансу сформированной в настоящее время системы ОМС". В связи с изложенным СП считает необходимым доработать законопроект.

Позиция страховщиков

Мнение Счетной палаты разделяют в страховом сообществе. Как сообщил ТАСС член комитета по связям с органами государственной власти Всероссийского союза страховщиков России, заместитель гендиректора страховой компании "СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов, в результате принятия решения возникает риск дифференциации прав застрахованных граждан, проживающих в разных субъектах РФ. "В одних регионах застрахованные смогут пользоваться поддержкой страховых медицинских компаний, контролем качества медицинской помощи, ее доступности, сопровождением, а в других не смогут", — полагает он.

Эксперт настаивает на том, что страховые компании накопили с 1993 года большой опыт ориентированной на пациентов работы. "Мы не подчиняемся ни местным властям, ни департаментам здравоохранения. У нас две основные задачи: действовать в интересах пациентов и в интересах обеспечения целевого рационального расходования средств ОМС", — утверждает Плехов.

"Территориальные фонды, с одной стороны, должны действовать в интересах пациентов, с другой — подчиняются местным администрациям, которые ответственны за организацию медицинского обеспечения. Поэтому тут конфликт интересов налицо, — утверждает эксперт. — Мы считаем, что эти предложения не проработаны и в данной версии их принимать нельзя, потому что это повлечет за собой серьезные социально-экономические последствия". Решение потенциально касается 143 млн граждан, застрахованных в системе ОМС, подчеркивает он.

Позиция врачей

Вместе с тем не все эксперты настроены столь скептично. Кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета "Продолжительная и активная жизнь", заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев заявил ТАСС: "Обе стороны имеют веские аргументы. Рынок не всегда прозрачен, идет глобальная перезагрузка системы здравоохранения. Нужны инструменты, которые позволят сделать ее еще более эффективной и доступной для пациентов".

При этом он отметил, что любая перезагрузка, помимо инноваций и развития, не должна ущемлять интересы бизнеса. "Важно сохранять возможности компаний, которые работали, у которых есть компетенции, сотрудники и поставленная на поток реализация проектов. Бизнес тоже нужно поддержать в этом случае", — полагает Кирилл Маслиев.

Какие услуги можно получить по ОМС

В настоящее время спектр медицинских услуг, которые может получить человек, застрахованный в системе ОМС, довольно широк. В рамках программы бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную медицинскую помощь, а также паллиативная специализированная медицинская помощь.

"Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения", — отмечается в постановлении правительства России "О программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

Юридические права пациента

Советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро "Соколов, Трусов и партнеры" Мария Суськая обращает внимание на то, что в ряде случаев владельцам полисов ОМС могут отказать в предоставлении медицинской помощи. "В частности, военные действия, природные катаклизмы, эпидемии, отсутствие условий для оказания медицинской помощи, физическое и психическое принуждение являются уважительными причинами для отказа", — сообщила она ТАСС.

Читайте также

Матвиенко предложила взимать с неработающих по 45 тыс. руб. в год на ОМС

В то же время, по ее словам, пациент имеет право обжаловать отказ. "В спорах, связанных с оказанием медицинской помощи, как и в любых других, нужно зафиксировать и сохранить доказательства. Важно сохранять все справки и выписки, а также по возможности фотографировать документы, которые не выдают на руки", — рекомендует она.

В первую очередь, нужно обратиться к руководству медицинского учреждения, а также дополнительно подать жалобу в письменном виде. Часто этого бывает достаточно для разрешения ситуации. Законом также предоставлено право направить жалобу в Росздравнадзор и в суд. "В ряде случаев можно обратиться в прокуратуру для подачи искового заявления в ваших интересах. Так, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан", — поясняет юрист.

Отказ в медицинской помощи может быть квалифицирован как преступление, предусмотренное ст. 124 УК РФ, то есть неоказание помощи без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, либо как преступление, предусмотренное ст. 293 УК РФ (халатность). "Для привлечения к уголовной ответственности необходимо обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", — заключает Мария Суськая.

