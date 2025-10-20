Дуров назвал ограбление Лувра очередным признаком упадка Франции

Правительство страны довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным, заявил сооснователь мессенджера Telegram

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров связал ограбление Лувра в Париже с упадком Франции. Об этом он написал в Х.

"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным", - написал он.

Во Франции ведется расследование в отношении Дурова. Он был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024-го года и вынужден возвращаться в страну каждые 14 дней.

Утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.