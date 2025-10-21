Найденную в Башкирии туристку перевозят в село Челябинской области для осмотра

Ее нашли в районе Тыгынских болот

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Туристку Полину Захарову, потерявшуюся в Республике Башкортостан на горе Большой Иремель и найденную в районе Тыгынских болот, для медицинского осмотра транспортируют в село Тюлюк Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

"Женщина, потерявшаяся в Республике Башкортостан на горе Большой Иремель, найдена в районе Тыгынских болот. Она транспортируется в село Тюлюк на квадроцикле спасателем Усть-Катавского поисково-спасательного отряда и будет передана медицинским работникам для осмотра и принятия решения о госпитализации", - рассказали в пресс-центре.

Как ранее сообщал ТАСС, Захарова пропала 18 октября после того, как отделилась от группы и пошла по маршруту самостоятельно.