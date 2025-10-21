Пострадавших при падении башенного крана в Башкирии выписали из больницы

Кран упал на стройке в селе Миловка Уфимского района 30 сентября

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Всех пострадавших в результате падения башенного крана в селе Миловка Уфимского района Башкирии выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

"[Всех пострадавших] выписали", - сказала собеседница агентства.

Сообщение о падении башенного крана на стройке в селе Миловка Уфимского района поступило 30 сентября. По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, ЧП произошло во время сбора башенного крана, конструкция упала. В кабине находились два человека, также пострадали три человека, находившиеся на земле. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщал, что один пациент был в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое пострадавших - в состоянии средней степени тяжести.