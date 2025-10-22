Швыдкой: Дуров не сможет купить украденное из Лувра

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству предположил, что ограбление могло быть заказным

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров не сможет приобрести украденные из Лувра предметы и передать их музею в Абу-Даби, поскольку ограбление, произошедшее 19 октября, скорее всего, было заказным, и у грабителей были свои планы на экспонаты музея. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

Ранее Дуров выразил желание выкупить украденные из Лувра ювелирные украшения и передать их в музей Лувр, расположенный в Абу-Даби. Об этом он написал в Х.

"Павел Дуров предложил купить украденные вещи и передать их в музей в Абу-Даби. Понятно, что этого не произойдет, поскольку я предполагаю, что ограбление было заказным. Грабители, обладающие таким мастерством, вряд ли действовали без четкого плана", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о предполагаемой дальнейшей судьбе экспонатов.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

Швыдкой также обратил внимание на то, что похищать бриллиант "Регент", который остался нетронутым, было бессмысленно.