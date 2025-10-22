Швыдкой объяснил, почему грабители не унесли из Лувра главный бриллиант

Такую уникальную вещь вряд ли можно было бы успешно "пристроить", отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предположил, почему в ходе недавнего ограбления Лувра воры не тронул бриллиант "Регент". Похищать эту знаменитую драгоценность было бессмысленно, заявил он ТАСС.

"Всех смущает, почему они не взяли знаменитый бриллиант. Но это бессмысленно. Такую уникальную вещь вряд ли можно было бы успешно "пристроить". Я не думаю, что они просто пропустили его случайно. Есть вещи, которые не стоит брать, потому что их невозможно продать на мировом антикварном рынке", - отметил он.

Собеседник агентства выразил мнение, что похитителей, скорее всего, интересовали экспонаты как ценные ювелирные изделия, а не художественные произведения.

Кража года

Утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра - из главного парижского музея были украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. На похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для этого они использовали автовышку.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь. Прокурор Парижа Лор Беко, рассказывая об ограблении, не смогла объяснить, почему в то же время не был похищен самый дорогой предмет коллекции - бриллиант "Регент" массой в 140 карат, который украшает корону Людовика XV.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.