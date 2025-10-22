Найденная в Башкирии туристка находится в состоянии средней тяжести

Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Медики оценивают как средней степени тяжести состояние челябинской туристки, которая 18 октября потерялась на территории Башкирии в районе горы Большой Иремель и была найдена 21 октября спасателями и волонтерами. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

"Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести. Врачи больницы города Юрюзани Челябинской области оказывают всю необходимую медицинскую помощь, поддерживают связь с коллегами из Челябинской областной больницы", - сказали в министерстве.

Накануне со ссылкой на Telegram-канал Главного управления МЧС России по Башкирии сообщалось, что женщина получила обморожение ног.

Ранее со ссылкой на пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области сообщалось, что 43-летняя женщина пропала 18 октября в районе горы Большой Иремель. Помимо сотрудников МЧС, в поисках были задействованы специалисты поисково-спасательных служб Челябинской области и Башкирии, кинологи, сотрудники полиции, волонтеры и охотники. 21 октября ее нашли спасатели и добровольцы.

Ранее сообщалось, что туристка принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор. В определенный момент она отделилась от группы и продолжила путь самостоятельно. После завершения маршрута все участники вернулись в исходную точку, кроме челябинской туристки.