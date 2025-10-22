В Энергодаре ввели веерные отключения электричества

Такие меры нужны в целях предотвращения полного отключения электроэнергии

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Веерные отключения электроэнергии ввели в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре из-за нагрузки на электросети. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

"В последнее время, из-за снижения температуры воздуха, нагрузка на электрические сети увеличилась. В целях предотвращения полного отключения электроэнергии на этой неделе применяются веерные отключения, которые помогают поддерживать баланс и стабильную работу сети", - говорится в сообщении.

Жителей города предупредили о последствиях несанкционированного проникновения в электроустановки жилых домов. "Стало известно о нескольких случаях незаконного проникновения в электроустановки жилого фонда и самовольного переключения путем перевода с одной системы шин на другую. Подобные действия со стороны горожан лишь усугубляют проблему и могут привести к отключениям электроэнергии на более длительный срок. Помните, несанкционированный доступ на данные объекты или вмешательство в их работу могут повлечь тяжелые последствия, включая уголовную ответственность", - подчеркнули в администрации города.

20 октября в администрации Энергодара сообщили, что город остался без электроэнергии из-за аварийной ситуации. Жителей призвали минимизировать потребление электричества после восстановления его подачи и сократить использование мощных электроприборов.

21 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что ремонтно-восстановительные работы на поврежденной обстрелом ВСУ высоковольтной линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" идут интенсивно, несмотря на обесточивание города-спутника станции Энергодара.