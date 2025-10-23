ТАСС: рынок уклонения от мобилизации на Украине превышает оценку в 2 млрд евро

Об этом свидетельствуют данные офиса генпрокурора, Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Потенциальный объем рынка в сфере уклонения от мобилизации на Украине при стоимости отдельных услуг от $500 до $20 тыс. значительно превышает 2 млрд евро (около $2,3 млрд), о которых заявил бывший спикер Верховный рады, депутат Дмитрий Разумков. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных офиса генерального прокурора, Национальной полиции и Государственного бюро расследований Украины.

Основными услугами, которые могут оплатить граждане Украины, не желающие отправляться на фронт, являются снятие с розыска ТЦК, откуп от сотрудников ТЦК на разных этапах мобилизации - от остановки на улице до учебного центра, а также вывоз за границу.

Попасть в розыск ТЦК мужчины на Украине могут просто за то, что не обновили военно-учетные данные, как того требует законодательство страны. В результате, по данным Национальной полиции Украины, в розыске находится 1,5 млн мужчин. Разыскиваемого, которого остановят на улице, отправят в ТЦК на военно-врачебную комиссию, а за тем вручат "боевую повестку". Исключение из базы розыска по законным основаниям представляет собой длительный бюрократический процесс, который может потребовать оформления жалобы или даже обращения в суд. Многие предпочитают откупаться. По данным Нацполиции, стоимость составляет до $2 тыс. При общем количестве разыскиваемых около 1,5 млн, потенциальный объем рынка составляет $3 млрд.

Потенциальный объем рынка при откупе от мобилизации оценить сложнее, поскольку стоимость варьируется от этапа, на котором мобилизуемый пытается договориться. При встрече с патрулем на улице, по информации депутата Рады Юлии Яцык, стоимость может составлять $500, при откупе уже непосредственно в ТЦК - $3 тыс., а в учебной части - $7 тыс. По оценкам Минобороны Украины, мобилизационная потребность ВСУ составляет около 30 тыс. человек в месяц. Таким образом, потенциальный объем рынка откупа может составлять от $180 млн до $2,52 млрд в год.

Наиболее дорогостоящей услугой, согласно данным правоохранительных органов Украины, является вывоз за границу. Стоимость также варьируется. За то, чтобы спрятаться в кузове грузовика или воспользоваться услугами проводника, придется заплатить около $3 тыс., а доставка до границы даже из воинской части и оформление поддельных документов для выезда будет стоить уже $15-20 тыс. Количество успешных случаев пересечения границы военнообязанными неизвестно, однако, по статистике раскрытых попыток офиса генпрокурора Украины, речь может идти не менее чем о 200 эпизодах в месяц или 2,4 тыс. в год, при этом в каждом из этих эпизодов границу пересекать могут несколько человек. Таким образом, минимальный объем рынка может составлять $48 млн.

ТЦК и учебные центры ВСУ оказывают и другие коррупционные услуги, связанные с воинской службой, например, выдают статус участника боевых действий или устраивают фиктивное прохождение службы. Стоимость составляет от $5 тыс. В конечном итоге общий потенциальный объем рынка нелегальных услуг, связанных с военной службой, может превышать $5 млрд.