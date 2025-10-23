Путин прислал венок на прощание с погибшим военкором Иваном Зуевым

Венки также передали генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители СМИ, глава Тюмени Максим Афанасьев, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Третьяков/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Венок от президента России Владимира Путина с красными розами был прислан на прощание с погибшим в Запорожье военкором МИА "Россия сегодня" Иваном Зуевым, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

Венки также передали генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители СМИ, глава Тюмени Максим Афанасьев, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона.

Зуев погиб 16 октября в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины во время выполнения редакционного задания в Запорожской области. Также тяжелые ранения получил его коллега Юрий Войткевич.