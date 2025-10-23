МЭР: интерес европейцев к поездкам в Россию сохраняется

В ведомстве считают, что новые санкции ЕС не повлияют на туристические поездки из РФ в страны Евросоюза

МОСКВА, 23 октября./ТАСС/. Статистика показывает, что интерес граждан стран Евросоюза к поездкам в Россию сохраняется, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ.

"Статистика показывает, что интерес граждан Европы к России сохраняется. Они любят российскую культуру, ценят наше историческое наследие, богатую природу, разнообразие туристских продуктов, нашу гастрономию. Для стран ЕС в России работает единая электронная виза, что позволяет им более комфортно организовывать свои путешествия", - отметили в министерстве.

По информации ведомства, новые санкции ЕС не повлияют на туристические поездки из стран Евросоюза в Россию, групповой туризм уже и так отменен.

"Это никак не повлияет на экспорт туризма из России в страны ЕС, так как с 2021 года отменен групповой туризм из ЕС. Поэтому туристические агентства большие группы с этого времени не отправляют. Все, кто прилетают, - это индивидуальные туристы", - отметили в министерстве.