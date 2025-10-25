Посольство РФ: спуск альпинистов с горной вершины в Непале проходит штатно

Восстановлена связь с непальской туркомпанией, через которую организовали восхождение, добавил пресс-секретарь российской дипмиссии в Катманду Александр Ивашев

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. Спуск российских альпинистов с вершины Манаслу в Непале, попавших после ее покорения в неблагоприятные погодные условия, проходит штатно. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Катманду Александр Ивашев.

"Спуск осуществляется штатно", - отметил дипломат. Он уточнил, что восстановлена связь с непальской туркомпанией, через которую было организовано восхождение.

В пятницу вечером один из альпинистов Андрей Васильев информировал, что они спустились до перевала, расположенного на высоте 6 500 м, и что у них все в порядке.

Группа россиян в составе Андрея Васильева, Сергея Кондрашкина, Натальи Белянкиной, Кирилла Эйземана во главе с инструктором Виталием Шипиловым 22 октября впервые поднялась на Манаслу по новому маршруту по юго-западному склону. Затем появилась информация, что альпинисты застряли на вершине и не могли спуститься с высоты 8 163 м несколько дней. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин опроверг информацию, сообщив, что группа находится на спуске - на высоте 7 500 - 7 600 м.

На восьмой по высоте пик планеты - гору Манаслу, чье название переводится с санскрита как "Гора духов", на сегодняшний день проложено около десяти различных маршрутов, однако для коммерческих и большинства спортивных экспедиций превалирует один - по северо-восточному склону. Юго-западный склон представляет собой отвесный, технически сложный участок.