Глава СК потребовал доклад по делу о драке в ЖК "Прокшино"

Александр Бастрыкин поручил подготовить его руководителю Главного следственного управления СК России по Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки в ЖК "Прокшино" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел днем 25 октября. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в драке принимали участие около 20 человек. В результате несколько припаркованных в ЖК автомобилей повреждены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Более 40 человек проверяются на причастность к преступлению.