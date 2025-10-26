В Алма-Ате открылась посвященная 80-летию Победы выставка с материалами ТАСС

Выставку организовали по инициативе Русского дома в Алма-Ате в рамках мероприятий Исторического клуба

АСТАНА, 26 октября. /ТАСС/. Выставка "Их подвиг бессмертен", которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает архивные материалы информационного агентства ТАСС, открылась в Алма-Ате в Казахстане в выставочном зале духовно-культурного и административного центра Казахстанского Митрополичьего округа имени митрополита Иосифа (Чернова). Об этом сообщили в Русском доме в Алма-Ате.

"Выставка демонстрирует снимки с передовой и победную хронику последних лет войны, плакаты ТАСС, а также вырезки из ежедневных сводок "Вестника фронтовой информации" и "Вестника союзной информации", которые передают живую атмосферу того героического времени", - говорится в сообщении.

На открытии выставки присутствовали архиереи Митрополичего округа Русской Православной Церкви. Ранее 25 октября в Алма-Ате состоялось заседание синода округа.

Как отмечается в сообщении, выставка была организована по инициативе Русского дома в Алма-Ате в рамках мероприятий Исторического клуба, который организован в российском культурно-научном центре мегаполиса.