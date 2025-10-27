Экологи назвали угрозы при разрушении дамбы Белгородского водохранилища

В частности, погибнут мелкие животные и насекомые, зимующие в почвах, рассказал руководитель природоохранных проектов организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Возможное разрушение дамбы Белгородского водохранилища приведет к серьезным экологическим последствиям. Вымываемый мусор и ил покроют пойму реки, существует угроза для дорог, электроснабжения и сельского хозяйства, рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

Плотина водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. Ее разрушение при повторном ударе ВСУ может подтопить жилье порядка 1 тыс. человек. Жителям, проживающим в зоне риска подтопления, предложено выехать в пункты временного размещения. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области, пытаются создать техногенную катастрофу.

"Разрушение плотины водохранилища всегда несет за собой серьезные экологические последствия, как в самом водохранилище, так и в долине реки, по которой проходит вал воды. Вымываемый мусор и ил со дна водохранилища покроет многие километры поймы. Погибнут мелкие животные и насекомые, зимующие здесь в почвах", - сказал руководитель природоохранных проектов организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Также, по его словам, есть потенциальная опасность попадания токсичных веществ в воды реки из размываемых опасных объектов: кладбищ, старых скотомогильников, складов хранения химикатов и тому подобного.

"Снижение уровня воды в самом водохранилище приведет к гибели водных животных и растений на осушенных участках, утраты мелководий, как будущих нерестилищ, полное изменение экосистемы всего водоема. Возможно, мы увидим "пустыни", высушенную и потрескавшуюся почву на тех участках дна водохранилища, откуда уйдет вода. Природный баланс водоема будет нарушен", - добавил эколог.

По гидрохимическим показателям вода в водохранилище в целом относится к третьему классу качества - умеренно-загрязненная, уточнил главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин. В частности, в ней возможно присутствие таких загрязнителей как азот, железо, фосфор, медь и нефтепродукты.

"Достаточно определенного стечения обстоятельств, как природного характера, например, проливные дожди, или антропогенного характера, и гидротехнические сооружения превращаются в грозное оружие. Самый простой перечень вреда от некорректной работы гидротехнических сооружений включает сотни пунктов. Дороги, электричество, капитальные сооружения, сельское хозяйство, причем как растениеводство, так и животноводство, рыборазведение и прочее", - заключил эколог.