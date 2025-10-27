Шоколад с изображением Путина "Своих не бросаем" раскупают на маркетплейсах
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Подарочный набор шоколада "Своих не бросаем" с изображением президента России Владимира Путина на упаковке активно раскупают на маркетплейсах, убедился корреспондент ТАСС.
Цена набора составляет около 500 рублей. Большинство предложений о его покупке сопровождается пометкой "нет в наличии", однако найти несколько вариантов возможно.
Шоколад "Своих не бросаем" спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне перед началом их переговоров в Майами. Вместе с шоколадом он преподнес цветы и конфеты с цитатами президента России "Великие слова великого человека".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это был личный выбор Дмитриева.