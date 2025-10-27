Израиль получил в Газе еще один гроб с останками погибшего заложника

В ближайшее время гроб доставят на израильскую территорию

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные получили в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще один гроб с останками погибшего заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Пресс-служба израильской армии, в свою очередь, сообщила, что военные успешно перевезли гроб на израильскую территорию. В ближайшее время останки будут доставлены в Национальный институт судебной медицины в Тель-Авиве, где судмедэксперты проведут процедуру опознания.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких погибших израильтян. По данным израильской стороны, радикалы по состоянию на 27 октября (до передачи гроба) удерживали останки 13 заложников.