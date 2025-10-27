Перебои на электросетях не повлияли на работу аэровокзала Южно-Сахалинска

Комплекс принимает пассажиров и самолеты по расписанию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска на фоне перебоев с электроснабжением части районов региона принимает воздушные суда по расписанию. Здание терминала запитали от генератора, сообщается в Telegram-канале аэровокзала.

"Наш комплекс принимает пассажиров и воздушные суда согласно расписанию полетов. В связи с перебоями на электросетях Южно-Сахалинска в авиагавани запустили дизельный генератор. От него запитали здание терминала. Табло, стойки регистрации и информации, досмотровое оборудование - в работе", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко проинформировал, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов. Установлено, что объекты генерации работают исправно, проводился осмотр объектов электросетевого хозяйства.

По данным губернатора, электроснабжение восстанавливают поэтапно. Энергетики собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Отключение произошло из-за срабатывания системы защит. Южно-Сахалинская ТЭЦ готовится к включению в сеть, электроснабжение части жителей уже восстановлено.