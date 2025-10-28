Двоих пострадавших при взрыве на заводе в Башкирии выписали из больницы

Еще трое продолжают лечение в медучреждениях

Редакция сайта ТАСС

УФА, 28 октября. /ТАСС/. Врачи выписали двоих из пяти пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии, еще трое продолжают лечение в медучреждениях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Читайте также

Троих пострадавших достали из-под завалов. Главное о взрыве на предприятии "Авангард"

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин 20 октября в своем Telegram-канале сообщал, что в медучреждениях Уфы находятся четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом.

"Двое пациентов выписаны. Трое остаются в больницах - один в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова, двое - в ГКБ [городской клинической больнице] №21", - сказали собеседница агентства.

Она также уточнила, что все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.