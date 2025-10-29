Прощание с Романом Поповым пройдет 1 ноября

Оно состоится в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко

Роман Попов © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с российским актером Романом Поповым состоится в субботу, 1 ноября, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. Об этом рассказала ТАСС подруга семьи артиста Наталья.

Ранее концертный директор Попова Илья Новиков сообщил о том, что актер ушел из жизни 28 октября в возрасте 40 лет.

"Прощание будет в субботу. Ориентировочно с 11:00 до 13:00 [мск]. Оно пройдет в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко", - сказала собеседница агентства. Церемония состоится в ритуальном зале для прощаний.

Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотопе Украинской ССР в семье экологов. Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Йошкар-Олу. Его дебют в кинематографе состоялся в 2016 году, когда Попов сыграл в сериале "Полицейский с Рублевки", исполнил роль полицейского Игоря Мухича - старого друга главного героя Гриши Измайлова.