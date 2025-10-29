Эксперт Кузнецов: в РФ развитие инженерии потребует создания комплексных школ

Подход должен включать экономические и неинженерные знания, указал генеральный директор венчурного фонда Digital Evolution Ventures

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Реформирование российских инженерных школ и переход от узкой специализации к комплексному подходу, включающему экономические и неинженерные знания, необходимо для обеспечения конкурентоспособности России в области высоких технологий. Такое мнение выразил на сессии III Международного конгресса "Русский инженер" генеральный директор венчурного фонда Digital Evolution Ventures (корпоративный фонд Росатома) Евгений Кузнецов.

"Как нам выстроить систему подготовки инженеров? Всю историю мы наращивали масштаб сложности в компетенциях, и сейчас мы постепенно переходим к уровню систем. Мало создавать отдельные продукты - необходимо мыслить системами и уметь их проектировать на базе инженерного подхода. Для этого нужные комплексные инженерные школы, которые нацелены не на одну узкую специальность, а на несколько смежных доменов", - отметил Кузнецов.

По его словам, в истории России уже были примеры реализации подобных принципов обучения, в том числе в МГТУ имени Баумана. Как отметил футуролог, в советское время МГТУ выступал "мега-комплексом", где были сосредоточены разные инженерные школы. По мнению Кузнецова, их разделение и отказ от обучения инженеров в комплексных школах негативно сказалось на дальнейшем развитии инженерного дела в России.

"Российская школа подготовки инженеров долгое время следовала мировым трендам, однако мы пропустили два последних шага в их эволюции - привлечение в инженерию экономики и различных неинженерных знаний. В результате этого у нас есть много примеров неплохих разработок в области кода, однако при этом у нас мало компетенций в сфере масштабирования этих разработок как бизнеса, что является большой проблемой для российской экономики", - подытожил Кузнецов.

О конгрессе

III международный конгресс "Русский инженер" проводится на этой неделе на территории МГТУ имени Баумана. Он призван объединить представителей научно-образовательного сообщества, а также стать площадкой для взаимодействия вузов с технологическим сектором. Ключевая часть повестки - обеспечение технологической независимости отечественной промышленности. Конгресс имеет статус международного, в нем примут участие представители 15 стран.