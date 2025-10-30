Эксперт Брыков: Москва дает шанс иностранным СМИ убедиться в преступлениях Киева

Начальник управления информационной политики Херсонской области отметил, что западные средства массовой информации причастны к преступным действиям Владимира Зеленского против украинского народа

ГЕНИЧЕСК, 30 октября. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина допустить иностранные СМИ в районы блокирования ВСУ дает возможность западным журналистам убедиться в преступных действиях киевского режима против народа Украины и перестать быть соучастниками этих преступлений. Об этом заявил ТАСС начальник управления информационной политики Херсонской области, председатель регионального отделения Союза журналистов России Евгений Брыков.

"Западные СМИ причастны к преступлениям кровавого клоуна Зеленского против своего народа, который намеренно отправляет мужиков на убой, как собак. Они [западные журналисты] формировали и формируют эту повестку, поддерживая нацистскую пропаганду. Отвертеться не получится: придется либо признать это и ответить, либо набраться смелости и показать всему миру правду. Владимир Путин сделал очень человечный ход, дав шанс иностранным журналистам определиться, на чьей они стороне", - сказал он.

Брыков выразил надежду, что среди иностранных журналистов найдутся те, кто согласится поехать в районы блокирования ВСУ вопреки угрозам властей в Киеве.

"Верю, найдутся смелые западные журналисты, которые не побоятся сказать правду. Когда мир ее увидит, он содрогнется, потому что поймет, на чем держится этот нацистский режим. Он держится на костях и крови собственного народа. Место ему на свалке истории и эшафоте, чтобы по всей строгости международных норм понести наказания за все преступления", - подчеркнул Брыков.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника, и готовы также прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. 30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в ведомстве. Представитель МИД Украины Георгий Тихий в ответ на это заявил, что Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск как "нарушение украинского законодательства".