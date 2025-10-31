Глава Удмуртии предложил распространить формат видео для исторических тем

Соцсети и интернет являются площадками, через которые можно транслировать нужные смыслы, подчеркнул Александр Бречалов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на базе Общественной палаты РФ создать площадку, на которой деятели культуры могли бы обсудить реализацию коротких видеороликов на исторические темы для того, чтобы увеличить вовлеченность молодежи в изучение истории России.

"Есть английское слово short - и, знаете, [видео в формате] "shorts" - это вызов времени. Спрашиваешь молодого человека - "почему ты не читаешь книгу?". Он [отвечает] - "Зачем? Я могу краткое содержание посмотреть в интернете". <…> Это вызов,<…> это ни хорошо, ни плохо. <…> Но давайте ответим на вопрос, как Сталинградскую битву в этом формате показать, чтобы молодежь, дети знали нашу историю? <…> [Пусть] Общественная палата организует площадку, на которой все творческие люди <…> пообсуждают и сделают <...> "рилсы" (короткие видео для социальных сетей в формате reels - прим. ТАСС) - сериалы, <…> где будет очень классно упакован контент про нашу великую историю, про нашу страну. Это трек сегодняшнего дня", - сказал он на форуме "Сообщество" в Национальном центре "Россия".

Бречалов подчеркнул, что сегодня именно социальные сети и интернет являются площадками, через которые можно транслировать нужные смыслы. "У нас прекрасная молодежь, прекрасные дети. Но это вызов <…> - и через соцсети, через интернет можно транслировать все, что угодно. И если наш продукт, наша повестка будут не так упакованы, не будут являться контр-повесткой, мы будем проигрывать. На мой взгляд, это вызовы даже не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня", - добавил он.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форумебесплатно.

