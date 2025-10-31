Романа Протасевича внесли в базу "Миротворца"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Создатели украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли в свою базу Романа Протасевича, который считался белорусским оппозиционером. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником национальной разведки. Позже последний подтвердил корреспонденту ТАСС этот факт. Вечером данные Протасевича были внесены в информационную базу.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную реакцию создателей сайта.

Протасевич до сих пор считался одним из создателей Telegram-канала Nexta. Он был задержан 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Самолет компании Ryanair с ними, выполнявший рейс Афины - Вильнюс, совершил вынужденную посадку после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая того же года его помиловал Лукашенко.