Врач Солнцева: две-три порции рыбы в неделю закроют норму ее потребления

Сельдь, скумбрия, ставрида и рыбные консервы не хуже красной рыбы и содержат достаточное количество питательных веществ, подчеркнула член Национального общества диетологов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чтобы достигнуть нормы потребления рыбы в год, которая по рекомендациям Минздрава составляет 28 кг, необходимо в неделю съедать примерно две-три порции. Об этом сообщила ТАСС научный сотрудник лаборатории иммунологии "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог, член Национального общества диетологов Татьяна Солнцева.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год. В изученных ТАСС рекомендациях Минздрава указано, что рекомендуемая рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов в РФ на человека в год составляет 28 кг.

"28 кг - это примерно 500 грамм рыбы в неделю, то есть в норме необходимо съедать 2-3 хорошие порции. Это может быть не только красная рыба, но и сельдь, скумбрия, ставрида и другие виды рыб, в том числе морепродукты, водоросли и так далее", - сказала она.

Эксперт добавила, что жареная рыба не приносит такую пользу как запеченная или приготовленная на пару. Полезных веществ в таком случае сохраняется меньше. Кроме того, рыбу рекомендуют людям, которые следят за своим весом из-за низкой калорийности. Жареная же рыба становится высококалорийным продуктом.

Солнцева уточнила, по качеству сельдь, скумбрия, ставрида и рыбные консервы не хуже красной рыбы и содержат достаточное количество питательных веществ. При этом замороженная рыба тоже сохраняет практически все полезные качества.

"Кроме того, ряд исследований подтверждает, что метаболический синдром, то есть инсулинорезистентность, который часто приводит к развитию сахарного диабета и ожирения, уменьшается практически вдвое при потреблении достаточного количества рыбы", - рассказала она.

Факторы, влияющие на потребление рыбы

По ее словам, потребление рыбы растет во всем мире, в том числе и в России. При этом в продуктовой корзине россиян рыба занимает всего лишь два с небольшим процента. В Дальневосточном федеральном округе потребление рыбы может доходить до 25 кг в год, в то время как в Центральном - 24 кг, в некоторых регионах показатель значительно ниже. Хотя 20% рыбы и добывается в Северо-Западном федеральном округе, но потребление там ниже, чем в ЦФО. Среди факторов, которые влияют на потребление рыбы населением РФ, можно выделить традиционную для региона культуру питания, индивидуальные пищевые привычки и удаленность от моря.

Особенно важно потребление рыбы для детей и беременных, она играет роль в формировании костей и нервной системы. Поэтому формировать привычку потребления морепродуктов и рыбы необходимо с детства для нормального развития всех систем организма.