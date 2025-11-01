Сенатор Шейкин: обман на сайтах знакомств в РФ выполняется по отлаженным схемам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Мошенничество на сайтах знакомств, когда преступники под видом девушек обманывают собеседников на деньги - это не случайные эпизоды, а отлаженные схемы, построенные на манипуляциях. Об этом рассказал ТАСС заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Ранее в ИБ-компании F6 рассказали ТАСС, что мошенники увеличили количество "мест для свидания", а также стали адаптировать сценарий под любой город России. Преступники размещают анкеты "девушек", и спустя некоторое время предлагают оплатить "свидание" (театры, кино, выставки, квесты, музеи).

"Важно понимать, что это не случайные эпизоды, а отлаженные схемы, построенные на манипуляции доверием. Мошенники профессионально изучают поведение пользователей в интернете и подстраиваются под любые обстоятельства, будь то крупный мегаполис или небольшой город", - считает Шейкин.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, как рассказал сенатор, необходимо соблюдать несколько простых правил цифровой гигиены. "Не переводить средства незнакомым людям, даже если переписка кажется долгой и искренней, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе собеседников, а также проверять сайты и реквизиты через официальные источники. При малейших подозрениях обращаться в банк или правоохранительные органы", - объяснил он.

Государство, как подчеркнул сенатор, продолжает развивать механизмы кибербезопасности и цифровой просвещенности, но главная защита - это внимательность самих пользователей. По его мнению, в интернете, как и в жизни, нельзя терять бдительность: доверять можно только проверенным людям и ресурсам.