Монахиня Варвара: ВСУ били по сестринскому корпусу монастыря в ДНР из HIMARS

Несколько человек погибли, уточнила она

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинские артиллеристы наносили удары по сестринскому корпусу Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в ДНР из РСЗО HIMARS. Об этом ТАСС рассказала насельница монастыря монахиня Варвара.

"Было несколько случаев гибели наших братьев и сестер. И священник - отец Вонифатий, и монахиня Савва были убиты из HIMARS. Целый пакет HIMARS выпустили по сестринскому корпусу. Это было 31 января 2023 года", - сказала она.

По ее словам, ВСУ целенаправленно наносят удары по территории донецких храмов и монастырей, поскольку те сохраняют верность Московскому патриархату.

Свято-Николаевский Успенский женский монастырь в ДНР построен в 1998 году схиархимандритом Зосимом, он подвергается регулярным атакам со стороны украинских военнослужащих.

Ранее директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал ТАСС, что в результате атак ВСУ в Донбассе уничтожено порядка 200 православных храмов, некоторые из них уничтожены полностью и не подлежат восстановлению.

Скопенко также добавил, что по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Донбассе проводится масштабная работа по восстановлению поврежденных православных храмов. Удалось отремонтировать 48 храмов.