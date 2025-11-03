Tez Tour будет готов начать отправку небольших групп туристов в Мьянму

Авиакомпании должны быть уверены в спросе на это направление, подчеркнул генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков

БАНГКОК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российский туроператор Tez Tour будет готов начать отправку небольших групп туристов в Мьянму с возобновлением авиасообщения с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

"С открытием прямого воздушного сообщения есть шанс, что Мьянма станет востребованным направлением. Мы будем готовы начать с небольших групп туристов, чтобы посмотреть на спрос и отзывы. Поскольку безопасность клиентов - наш главный приоритет, а турпродукт многокомпонентен, одной из главных составляющих является страховое и медицинское обслуживание. Как только мы поймем, что все слагаемые, перечисленные выше, присутствуют, мы займемся непосредственной материализацией этих планов, как это когда-то давно произошло с Таиландом", - сказал он.

Снетков отметил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой "поможет республике развить преимущественно нишевый, экскурсионно-познавательный туризм". "Страна богата многовековым культурным наследием. Такие города, как Баган, Мандалай, известны на весь мир. По моему мнению, не нужно пытаться конкурировать с Таиландом в нишах бюджетного или премиум отдыха, акцент нужно делать на уникальности. Это последнее нетронутое направление в Юго-Восточной Азии. Мьянма обладает всем необходимым, чтобы стать жемчужиной для российских туристов, но ей предстоит пройти тот же путь, что когда-то прошли Таиланд и Вьетнам: от нишевого направления для бэкпэкеров до комфортного курорта мирового класса", - подчеркнул генпредставитель компании в регионе.

"Авиарейсы на дальние расстояния подразумевают определенный минимальный финансово выгодный объем перевозок, то есть авиакомпании должны быть уверены в спросе на это направление. Идеальным вариантом начала больших полетных программ является совместная заинтересованность туроператоров, имеющих собственную перевозку, и руководства Мьянмы. Такая схема уже прекрасно отработана на Турции, а также на не так давно ставшем известным среди российских туристов китайском Хайнане. Будет ли подобная кооперация с властями Мьянмы и соответствующий спрос, пока сказать сложно", - добавил собеседник агентства.

Возобновление авиасообщения

Как ранее сообщили ТАСС в аэропорту Толмачево, действие единственного авиарейса из России в Мьянму, следующего по маршруту Новосибирск - Мандалай - Янгон, возобновлено с октября. Согласно данным расписания, ближайшие полеты были запланированы на 2 и 11 ноября. Рейсы выполняются Myanmar Airways International. В апреле коммерческий директор Толмачево Станислав Таравков заявил, что действие единственного авиарейса из России в Мьянму было приостановлено на фоне низкой загрузки и мощного землетрясения, произошедшего в республике в марте.

5 сентября 2023 года Росавиация сообщила, что Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Рейс планировалось осуществлять дважды в неделю, однако фактически число рейсов упало до 1-2 в месяц. Средняя заполняемость на рейсе из России в Мьянму в декабре 2024 года составила 25%.