Кобзев: гражданин Китая находится в тяжелом состоянии после ДТП в Приангарье

Решается вопрос перевода пострадавшего из Куйтунской районной больницы в Иркутскую областную клиническую, сообщил губернатор региона

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Состояние гражданина Китая, который пострадал в ДТП с четырьмя большегрузами в Иркутской области, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

ДТП произошло на 1 581-м км федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе Иркутской области. На месте погибли два водителя, позже еще один умер в больнице, один человек госпитализирован. Все они, по данным региональных властей, граждане Китая и Белоруссии. Еще один человек, гражданин РФ, получил ушибы и от госпитализации отказался.

"Сейчас решается вопрос перевода пострадавшего гражданина Китая из Куйтунской районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу. Его состояние тяжелое", - говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что после ДТП состоялось внеплановое заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения.

На данный момент движение по участку трассы, где произошло ДТП, закрыто в обе стороны. Транспорт направляется в объезд. Открыть трассу планируется ближе к ночи, добавил Кобзев. Предварительной причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одного из большегрузов, на ситуацию могли повлиять также сложные погодные условия.

Ранее в МИД Белоруссии уточнили, что жертвами аварии стали два гражданина республики. Посольство Белоруссии находится в контакте с российскими компетентными органами для уточнения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимого консульского содействия семьям погибших. После аварии следственные органы организовали проверку по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), прокуратура взяла разбирательство на контроль.