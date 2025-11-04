VRT: аэропорты Брюсселя и Льежа возобновили работу после инцидентов с дронами

Пока не сообщается, сколько рейсов были задержаны в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Брюсселя и Льежа возобновили работу после кратковременной приостановки полетов по причине замеченных над ними беспилотников, сообщил телеканал VRT.

"Аэропорт Брюсселя возобновил работу в штатном режиме", - передает телеканал. Пока не сообщается, сколько рейсов были задержаны в связи с временным закрытием аэропорта.

"Аэропорт Льежа также вновь начал работу", - информировал телеканал позднее. Аэропорт Льежа обслуживает в основном грузовые рейсы, поэтому эта приостановка полетов не затронула штатные пассажирские рейсы.

Вместе с тем несколько рейсов были перенаправлены в аэропорт Льежа из Брюсселя. После сообщения о закрытии льежского аэропорта они были перенаправлены повторно в аэропорты Маастрихта и Кёльна.

4 ноября телеканал RTBF сообщил, что аэропорт Брюсселя приостановил работу около 20:00 (22:00 мск) из-за беспилотника, таким образом перерыв в работе воздушной гавани составил около часа.

В свою очередь, министр обороны Бельгии Тео Франкен, который в момент появления информации о закрытии аэропорта Брюсселя выступал в запланированной программе фламандского телеканала Vier, подтвердил сведения о закрытии аэропорта, а также утверждал, что якобы беспилотники практически одновременно были замечены над авиабазами Кляйне-Брогель и Флорен. После этого Франкен заявил, что происходит "нечто большое" и покинул студию, сообщив, что отправляется к премьер-министру.