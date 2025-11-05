Швыдкой: Юрий Николаев "лучился добром"

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что он учился в ГИТИСе в одно время с телеведущим

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев, ушедший из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет, приносил радость миллионам зрителей и "лучился добром". Так в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вспомнил артиста.

"Очень больно говорить о Юриной смерти, потому что мы учились с ним в одно время в ГИТИСе. Он был на год младше меня, но у нас был общий педагог по французскому языку. <…> Он доставлял радость десяткам миллионов людей: детям, родителям. В этом смысле он удивительно работал с детьми, это очень непросто. Дети доверяют только тому, кто искренне излучает добро, а Юра лучился добром", - сказал он.

Швыдкой отметил, что Николаеву в последние годы жизни было трудно работать. "Но надо отдать должное Константину Эрнсту и руководству Первого канала, которые всячески вовлекали его во всевозможные форматы, понимая, что для него это как глоток воздуха, как кислородная подушка. Горько терять ровесников и друзей, особенно если они были так талантливы и добры", - заключил собеседник агентства.

Ранее о смерти Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье телеведущего.

Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры №25", "Прежде, чем расстаться" и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному". Николаев является народным артистом РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.