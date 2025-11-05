Михалков: с уходом Юры Николаева ушла целая эпоха

Телеведущий обладал обаянием, которое зрители чувствовали через экран, сказал российский режиссер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Актер и телеведущий Юрий Николаев обладал обаянием, которое передавалось через экран, и было непривычным для зрителей. Такими словами об артисте поделился народный артист РФ, режиссер Никита Михалков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Бесогон".

"С уходом Юры Николаева, с этим печальным событием, ушла, конечно, целая эпоха. <…> Это действительно было новое слово в телевидении, <…> совершенно новый формат общения со зрителем. Это было абсолютно разливающееся обаяние с экрана, непривычное для зрителей, и поэтому его передачи - "Утренняя почта", "Утренняя звезда" - пользовались таким гигантским успехом, такой гигантской популярностью", - сказал Михалков.

Режиссер также назвал Николаева автором нового телевизионного жанра. "Это было и обаяние, и правда, и смелость, и риск, и все время азарт, который был необходим и был необычен для нашего зрителя. Мы дружили с Юрой более 40 лет, и, конечно, уход его - это огромная печаль для нас для всех, для всех, кто был рядом все эти годы", - добавил он.

Ранее о смерти Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье телеведущего.

Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры № 25", "Прежде, чем расстаться" и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному". Николаев - народный артист РФ (1998), был награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.